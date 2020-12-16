День рождения Перфецького из дивизии "Галичина" и 25-летие КСУ: Рада определилась с памятными датами - 2021

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31519 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 67780 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 115327 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 108843 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 62222 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72154 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186406 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150406 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158291 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138576 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2.6м/с
36%
Популярные новости

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18268 просмотра

У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого

15 апреля, 14:36 • 11818 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16183 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14830 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13320 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 115328 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 108844 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86726 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98892 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128867 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 5172 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10537 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13322 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16184 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18268 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

День рождения Перфецького из дивизии "Галичина" и 25-летие КСУ: Рада определилась с памятными датами - 2021

Киев • УНН

 • 15385 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду, 16 декабря, приняла проект постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2021 году. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

День рождения Перфецького из дивизии "Галичина" и 25-летие КСУ: Рада определилась с памятными датами - 2021

Так, согласно проекту постановления, в этом году на государственном уровне будут отмечаться такие памятные даты и юбилеи известных событий в Украине, как, например, 1025 лет со времени завершения возведения Десятинной церкви, 800 лет со дня битвы под Галичем, 425 лет со времени заключения Брестской унии - создания Украинской греко-католической Церкви.

Также, планируется отмечать юбилеи: 200 лет со времени основания Южного общества декабристов, 125 лет со времени начала кинематографа в Украине, 75 лет со времени основания исследовательского конструкторского бюро под руководством Олега Антонова, 30 лет со дня принятия Верховной Радой Украины Акта провозглашения независимости Украины, а также 25 лет со дня основания Конституционного Суда Украины.

Также в этом году на государственном уровне будут отмечаться памятные даты и юбилеи выдающихся личностей. В частности, предложено отмечать:

  • 820 лет со дня рождения князя Даниила Галицкого,
  • 130 лет со дня рождения Юрия Добриловского (1891-1955), военного деятеля, полковника медицинской службы Армии УНР, участника борьбы за независимость Украины в ХХ веке,
  • 320 лет со дня рождения Василия Григоровича-Барского (1701-1747), писателя, путешественника,
  • 130 лет со дня рождения Павла Тычины (1891-1967), поэта, переводчика, общественного и государственного деятеля,
  • 110 лет со дня рождения Ивана Гончара (1911-1993), художника, скульптора, графика, коллекционера, этнографа,
  • 70 лет со дня рождения Леонида Каденюка (1951-2018), первого космонавта независимой Украины, генерал-майора авиации, Героя Украины,
  • 120 лет со дня рождения Леонида Перфецкого (1901-1977), военного деятеля, художника, участника борьбы за независимость Украины в ХХ веке, который в 1944 году вступил в дивизию "Галичина", как военный художник-корреспондент.

Предложено отмечать ряд дней памяти - 100-ю годовщину с начала массового искусственного голода 1921-1923 годов в Украине, 80-ю годовщину с начала массовых расстрелов, совершенных гитлеровцами в Бабьем Яру и 75-ю годовщину с начала массового искусственного голода 1946-1947 годов в Украине.

Согласно пояснительной записке, документ определяет перечень годовщин важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц, которые в 2021 году должны отмечаться на общегосударственном уровне.

Проектом постановления рекомендуется правительству создать организационный комитет по празднованию памятных дат и юбилеев в 2021 году и разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий.

Кроме того, профильным министерствам рекомендуется проводить в учебных заведениях уроки, воспитательные часы, круглые столы, конференции, другие тематические мероприятия, приуроченные к памятным датам и юбилеям; включить соответствующие темы в перечень конкурсов МАН, а также рефератов, курсовых и дипломных работ в учебных заведениях; обеспечить организацию в учреждениях культуры тематических выставок, экспозиций, приуроченных к памятным датам и юбилеям.

Также рекомендуется Госкомтелерадио создавать тематические теле- и радиопередачи и освещать мероприятия по празднованию памятных дат и юбилеев. ПАО "Укрпочта" предложено выдать почтовые конверты и почтовые марки, а Национальному банку Украины - изготовить юбилейные монеты по случаю памятных дат и юбилеев 2021 года.

Напомним, ранее нардепы расширили список памятных дат и юбилеев в 2020 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,834.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,257.39
Ethereum
$1,593.00