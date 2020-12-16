День рождения Перфецького из дивизии "Галичина" и 25-летие КСУ: Рада определилась с памятными датами - 2021

Так, согласно проекту постановления, в этом году на государственном уровне будут отмечаться такие памятные даты и юбилеи известных событий в Украине, как, например, 1025 лет со времени завершения возведения Десятинной церкви, 800 лет со дня битвы под Галичем, 425 лет со времени заключения Брестской унии - создания Украинской греко-католической Церкви.

Также, планируется отмечать юбилеи: 200 лет со времени основания Южного общества декабристов, 125 лет со времени начала кинематографа в Украине, 75 лет со времени основания исследовательского конструкторского бюро под руководством Олега Антонова, 30 лет со дня принятия Верховной Радой Украины Акта провозглашения независимости Украины, а также 25 лет со дня основания Конституционного Суда Украины.

Также в этом году на государственном уровне будут отмечаться памятные даты и юбилеи выдающихся личностей. В частности, предложено отмечать:



820 лет со дня рождения князя Даниила Галицкого,



130 лет со дня рождения Юрия Добриловского (1891-1955), военного деятеля, полковника медицинской службы Армии УНР, участника борьбы за независимость Украины в ХХ веке,



320 лет со дня рождения Василия Григоровича-Барского (1701-1747), писателя, путешественника,



130 лет со дня рождения Павла Тычины (1891-1967), поэта, переводчика, общественного и государственного деятеля,



110 лет со дня рождения Ивана Гончара (1911-1993), художника, скульптора, графика, коллекционера, этнографа,



70 лет со дня рождения Леонида Каденюка (1951-2018), первого космонавта независимой Украины, генерал-майора авиации, Героя Украины,



120 лет со дня рождения Леонида Перфецкого (1901-1977), военного деятеля, художника, участника борьбы за независимость Украины в ХХ веке, который в 1944 году вступил в дивизию "Галичина", как военный художник-корреспондент.



Предложено отмечать ряд дней памяти - 100-ю годовщину с начала массового искусственного голода 1921-1923 годов в Украине, 80-ю годовщину с начала массовых расстрелов, совершенных гитлеровцами в Бабьем Яру и 75-ю годовщину с начала массового искусственного голода 1946-1947 годов в Украине.

Согласно пояснительной записке, документ определяет перечень годовщин важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц, которые в 2021 году должны отмечаться на общегосударственном уровне.

Проектом постановления рекомендуется правительству создать организационный комитет по празднованию памятных дат и юбилеев в 2021 году и разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий.

Кроме того, профильным министерствам рекомендуется проводить в учебных заведениях уроки, воспитательные часы, круглые столы, конференции, другие тематические мероприятия, приуроченные к памятным датам и юбилеям; включить соответствующие темы в перечень конкурсов МАН, а также рефератов, курсовых и дипломных работ в учебных заведениях; обеспечить организацию в учреждениях культуры тематических выставок, экспозиций, приуроченных к памятным датам и юбилеям.

Также рекомендуется Госкомтелерадио создавать тематические теле- и радиопередачи и освещать мероприятия по празднованию памятных дат и юбилеев. ПАО "Укрпочта" предложено выдать почтовые конверты и почтовые марки, а Национальному банку Украины - изготовить юбилейные монеты по случаю памятных дат и юбилеев 2021 года.

Напомним, ранее нардепы расширили список памятных дат и юбилеев в 2020 году.