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Нардепи розширили список пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році". Відповідне рішення підтримали 318 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Нардепи розширили список пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році

Так, ВРУ розширила список відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2020 році і додала до нього:

- 920 років з часу першої писемної згадки про місто Острог;

- 125 років з часу заснування Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут";

- 100 років з часу заснування Державного університету "Житомирська політехніка";

- 100 років з часу заснування Полтавської державної аграрної академії;

- 100 років з дня заснування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

- 100 років з дня заснування Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

- 90 років з дня заснування Українського державного університету залізничного транспорту;

- 25 років з дня підписання міжурядової угоди та Меморандуму про безкоштовну передачу Україні британської антарктичної станції "Фарадей", яка була перейменована на честь академіка Володимира Вернадського та ін.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила проект постанови за основу і в цілому про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році.

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