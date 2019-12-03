Рада ухвалила постанову щодо пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила проект постанови за основу і в цілому про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році. Відповідне рішення підтримали 305 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Постанови №2364 про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році передбачає визначення найважливіших подій в суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб, які у 2020 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні, створення належних умов для організаційної підготовки до їх відзначення.
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Так, автори проекту постанови пропонують Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейні монети, присвячені пам’ятним датам і ювілеям 2020 року, а також публічному акціонерному товариству "Укрпошта" видати поштові конверти і поштові марки, присвячені пам’ятним датам і ювілеям 2020 року.
Нагадаємо, акціонерне товариство "Укрпошта" назвало найдорожчу поштову марку 2019 року випуску – "Кімерійці. Культурні епохи України" вартістю у 30 грн.