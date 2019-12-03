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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 86295 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 49729 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 95178 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 112328 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 144039 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 146279 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139587 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 179885 просмотра

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Актуальное
Рада приняла постановление относительно памятных дат и юбилеев в 2020 году

Рада приняла постановление относительно памятных дат и юбилеев в 2020 году

Киев  •  УНН

 • 15065 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла проект постановления за основу и в целом о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году. Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Постановления №2364 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году предусматривает определение важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц, в 2020 году должны отмечаться на общегосударственном уровне, создание надлежащих условий для организационной подготовки к их празднованию.

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Так, авторы проекта постановления предлагают Национальному банку Украины изготовить и ввести в обращение юбилейные монеты, посвященные памятным датам и юбилеям 2020 года, а также публичному акционерному обществу "Укрпочта" издать почтовые конверты и почтовые марки, посвященные памятным датам и юбилеям 2020 года.

Напомним, акционерное общество "Укрпочта" назвало самую дорогую почтовую марку 2019 выпуска - "Киммерийцы. Культурные эпохи Украины" стоимостью в 30 грн.

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