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Демі Мур одягнула вишиванку від українського дизайнера

Демі Мур одягнула вишиванку від українського дизайнера

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українська вишиванка давно стала популярна серед голлівудських зірок. Пройти повз не змогла і 56-річна актриса Демі Мур, яка одягнула довгу сукню-вишиванку від дизайнера Vita Kin. Про це УНН повідомляє з посиланням на Instagram актриси.

Демі Мур не просто опублікувала нас своїй сторінці в Instagram фото в розкішній довгій сукні із зеленою вишивкою, а й подякувала дизайнеру Vita Kin за неперевершений образ.

Свій образ актриса доповнила босоніжками на низькому ходу, чорними сонцезахисними окулярами та темно-синьою хусткою

Нагадаємо, британська виконавиця Дуа Ліпа з'явилась на сцені в мінісукні від українського дизайнера Наталії Зінько.

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