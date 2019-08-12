Демі Мур одягнула вишиванку від українського дизайнера
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українська вишиванка давно стала популярна серед голлівудських зірок. Пройти повз не змогла і 56-річна актриса Демі Мур, яка одягнула довгу сукню-вишиванку від дизайнера Vita Kin. Про це УНН повідомляє з посиланням на Instagram актриси.
Демі Мур не просто опублікувала нас своїй сторінці в Instagram фото в розкішній довгій сукні із зеленою вишивкою, а й подякувала дизайнеру Vita Kin за неперевершений образ.
Свій образ актриса доповнила босоніжками на низькому ходу, чорними сонцезахисними окулярами та темно-синьою хусткою
Нагадаємо, британська виконавиця Дуа Ліпа з'явилась на сцені в мінісукні від українського дизайнера Наталії Зінько.