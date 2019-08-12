Деми Мур надела вышиванку от украинского дизайнера
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинская вышиванка давно стала популярна среди голливудских звезд. Пройти мимо не смогла и 56-летняя актриса Деми Мур, которая надела длинное платье-вышиванку от дизайнера Vita Kin. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram актрисы.
Деми Мур не просто опубликовала нас своей странице в Instagram фото в роскошном длинном платье с зеленой вышивкой, но и поблагодарила дизайнера Vita Kin за непревзойденный образ.
Свой образ актриса дополнила босоножками на низком ходу, черными солнцезащитными очками и темно-синим платком
Напомним, британская исполнительница Дуа Липа появилась на сцене в миниплатье от украинского дизайнера Натальи Зинько.