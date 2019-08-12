Деми Мур надела вышиванку от украинского дизайнера

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 87444 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 97017 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128365 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138453 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126864 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128436 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130473 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153166 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151127 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140891 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 09:29 • 139326 просмотра
Актуальное
Деми Мур надела вышиванку от украинского дизайнера

Деми Мур надела вышиванку от украинского дизайнера

Киев  •  УНН

 • 36911 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинская вышиванка давно стала популярна среди голливудских звезд. Пройти мимо не смогла и 56-летняя актриса Деми Мур, которая надела длинное платье-вышиванку от дизайнера Vita Kin. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram актрисы.

Деми Мур не просто опубликовала нас своей странице в Instagram фото в роскошном длинном платье с зеленой вышивкой, но и поблагодарила дизайнера Vita Kin за непревзойденный образ.

Свой образ актриса дополнила босоножками на низком ходу, черными солнцезащитными очками и темно-синим платком

Напомним, британская исполнительница Дуа Липа появилась на сцене в миниплатье от украинского дизайнера Натальи Зинько.

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