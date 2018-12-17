Британська співачка з’явилась на сцені у сукні від українського дизайнера
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Британська виконавиця Дуа зявилась на сцені в міні платті від українського дизайнера Наталії Зінько. Про це передає УНН з посиланням на Instagram сторінку Натілії Зінько.
В міні сукні смарагдового кольору 23-річна виконавиця вийшла на сцену під час концерту. Плаття належить українському дизайнеру Наталії Зінько, яка створила колекцію Resort 2019.
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Нагадаємо, Володарка американської музичної премії Греммі у номінації "Кращий новий виконавець-2018", канадська соул-співачка, авторка-виконавець італійського походження Алессія Кара, з'явилась на сімдесятій церемонії вручення премії Bambi Awards у сукні українського дизайнера.