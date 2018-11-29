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Володарка Греммі одягнула сукню від українського дизайнера

Володарка Греммі одягнула сукню від українського дизайнера

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Володарка американської музичної премії Греммі у номінації "Кращий новий виконавець-2018", канадська соул-співачка, авторка-виконавець італійського походження Алессія Кара, з'явилась на сімдесятій церемонії вручення премії Bambi Awards у сукні українського дизайнера. Про це українська дизайнерка повідомила на офіційній сторінці свого бренду в Instagram, передає УНН.

"Алексія Кара одягнена в шовкову сукню з принтом "мікс з ікрою". Магазин: dafnamay", - зазначається у публікації з посиланням на соул-співачку.

Додамо, що сукня з принтом "мікс з ікрою" знаходиться в колекції осінь-зима 2018/2019 української дизайнерки Дафни Мей.

Така сукня обійшлась співачці у 14 тисяч гривень, а свій образ 22-річна Кара доповнила стильними туфлями.

Як повідомляв УНН, раніше українські дизайнери розробили ескізи костюмів для ведучих Євробачення-2017.

Нагадаємо, що у період з 28 лютого по 8 березня 2017 дизайнери з України  взяли участь у модному тижні One Day Project у Парижі. 

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PRINT ON: @alessiasmusic wearing classic caviar printed silk dress. SHOP: on dafnamay.com or in our Showroom (Kyiv, Shovkovychna Str. 30B) #dafnamay #fw1819

Допис, поширений Dafna May (@dafna_may)

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