Володарка Греммі одягнула сукню від українського дизайнера

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Володарка американської музичної премії Греммі у номінації "Кращий новий виконавець-2018", канадська соул-співачка, авторка-виконавець італійського походження Алессія Кара, з'явилась на сімдесятій церемонії вручення премії Bambi Awards у сукні українського дизайнера. Про це українська дизайнерка повідомила на офіційній сторінці свого бренду в Instagram, передає УНН.