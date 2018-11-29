Володарка Греммі одягнула сукню від українського дизайнера
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Володарка американської музичної премії Греммі у номінації "Кращий новий виконавець-2018", канадська соул-співачка, авторка-виконавець італійського походження Алессія Кара, з'явилась на сімдесятій церемонії вручення премії Bambi Awards у сукні українського дизайнера. Про це українська дизайнерка повідомила на офіційній сторінці свого бренду в Instagram, передає УНН.
"Алексія Кара одягнена в шовкову сукню з принтом "мікс з ікрою". Магазин: dafnamay", - зазначається у публікації з посиланням на соул-співачку.
Додамо, що сукня з принтом "мікс з ікрою" знаходиться в колекції осінь-зима 2018/2019 української дизайнерки Дафни Мей.
Така сукня обійшлась співачці у 14 тисяч гривень, а свій образ 22-річна Кара доповнила стильними туфлями.
Як повідомляв УНН, раніше українські дизайнери розробили ескізи костюмів для ведучих Євробачення-2017.
Нагадаємо, що у період з 28 лютого по 8 березня 2017 дизайнери з України взяли участь у модному тижні One Day Project у Парижі.