Українські дизайнери створили ескізи костюмів ведучих Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Українські дизайнери розробили ескізи костюмів для ведучих Євробачення-2017, передає УНН з посиланням на UA:Перший.
“Триває конкурс серед українських дизайнерів на створення образів для трьох ведучих Євробачення-2017 — Тімура Мірошниченка, Олександра Скічка та Володимира Остапчука. Взяли участь у творчому конкурсі дев’ять найвідоміших українських брендів — Litkovskaya, LAKE Studio, FROLOV, Luvi, Podolyan, Burenina, AndreTan, Indposhiv і Gapchuk. Вони вже створили по шість ескізів костюмів для ведучих пісенного конкурсу”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у відборі образів ведучих будуть брати участь представники оргкомітету.
“Костюми мають не просто личити хлопцям, а й відповідати тим ролям, які для них запропонували сценаристи шоу. За задумкою, ведучі Євробачення-2017 перевтілюватимуться під час шоу в різні образи. Для цього за підсумками творчого конкурсу буде обрано 17 костюмів”, — додають у прес-службі.
Як повідомляв УНН, Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко обрані ведучими пісенного конкурсу Євробачення-2017. Уперше в історії Євробачення конкурс вестимуть троє чоловіків.