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Украинские дизайнеры создали эскизы костюмов ведущих Евровидения-2017

Украинские дизайнеры создали эскизы костюмов ведущих Евровидения-2017

Киев • УНН

 • 31008 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинские дизайнеры разработали эскизы костюмов для ведущих Евровидения-2017, передает УНН со ссылкой на UA:Первый.

"Продолжается конкурс среди украинских дизайнеров на создание образов для трех ведущих Евровидения-2017 - Тимура Мирошниченко, Александра Скичко и Владимира Остапчука. Приняли участие в творческом конкурсе девять самых известных украинских брендов - Litkovskaya, LAKE Studio, FROLOV, Luvi, Podolyan, Burenina, AndreTan, Indposhiv и Gapchuk. Они уже создали по шесть эскизов костюмов для ведущих песенного конкурса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отборе образов ведущих будут участвовать представители оргкомитета.

"Костюмы должны не просто подходить ребятам, но и соответствовать тем ролям, которые для них предложили сценаристы шоу. По замыслу, ведущие Евровидения-2017 перевоплощаться во время шоу в разные образы. Для этого по итогам творческого конкурса будут выбраны 17 костюмов", - добавляют в пресс-службе.

Как сообщал УНН, Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко выбраны ведущими песенного конкурса Евровидение-2017. Впервые в истории Евровидения конкурс будут вести трое мужчин.

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