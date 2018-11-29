Обладательница Грэмми надела платье от украинского дизайнера
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Обладательница американской музыкальной премии Грэмми в номинации "Лучший новый исполнитель-2018", канадская соул-певица, автор-исполнитель итальянского происхождения Алессия Кара, появилась на семьдесят церемонии вручения премии Bambi Awards в платье украинского дизайнера. Об этом украинский дизайнер сообщила на официальной странице своего бренда в Instagram, передает УНН.
"Алексия Кара одета в шелковое платье с принтом "микс с икрой". Магазин: dafnamay", - отмечается в публикации со ссылкой на соул-певицу.
Добавим, что платье с принтом "микс с икрой" находится в коллекции осень-зима 2018/2019 украинского дизайнера Дафны Мэй.
Такое платье обошлась певице в 14 000 гривен, а свой образ 22-летняя Кара дополнила стильными туфлями.
Как сообщал УНН, ранее украинские дизайнеры разработали эскизы костюмов для ведущих Евровидения-2017.
Напомним, что в период с 28 февраля по 8 марта 2017 дизайнеры из Украины приняли участие в модном недели One Day Project в Париже.