Обладательница Грэмми надела платье от украинского дизайнера

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104520 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110069 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 146815 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142204 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135324 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127740 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169549 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118052 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141622 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145401 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Обладательница Грэмми надела платье от украинского дизайнера

Обладательница Грэмми надела платье от украинского дизайнера

Киев  •  УНН

 • 10400 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Обладательница американской музыкальной премии Грэмми в номинации "Лучший новый исполнитель-2018", канадская соул-певица, автор-исполнитель итальянского происхождения Алессия Кара, появилась на семьдесят церемонии вручения премии Bambi Awards в платье украинского дизайнера. Об этом украинский дизайнер сообщила на официальной странице своего бренда в Instagram, передает УНН.

"Алексия Кара одета в шелковое платье с принтом "микс с икрой". Магазин: dafnamay", - отмечается в публикации со ссылкой на соул-певицу.

Добавим, что платье с принтом "микс с икрой" находится в коллекции осень-зима 2018/2019 украинского дизайнера Дафны Мэй.

Такое платье обошлась певице в 14 000 гривен, а свой образ 22-летняя Кара дополнила стильными туфлями.

Как сообщал УНН, ранее украинские дизайнеры разработали эскизы костюмов для ведущих Евровидения-2017.

Напомним, что в период с 28 февраля по 8 марта 2017 дизайнеры из Украины приняли участие в модном недели One Day Project в Париже.

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PRINT ON: @alessiasmusic wearing classic caviar printed silk dress. SHOP: on dafnamay.com or in our Showroom (Kyiv, Shovkovychna Str. 30B) #dafnamay # fw1819

Сообщение, распространенный Dafna May (@dafna_may)

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