Британская исполнительница появилась на сцене в платье от украинского дизайнера
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Британская исполнительница Дуа появилась на сцене в мини платье от украинского дизайнера Натальи Зинько. Об этом передает УНН со ссылкой на Instagram страницу Натилии Зинько.
В мини платье изумрудного цвета 23-летняя исполнительница вышла на сцену во время концерта. Платье принадлежит украинскому дизайнеру Наталье Зинько, которая создала коллекцию Resort 2019.
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Напомним, обладательница американской музыкальной премии Грэмми в номинации "Лучший новый исполнитель-2018", канадская соул-певица, автор-исполнитель итальянского происхождения Алессия Кара, появилась на семдесятой церемонии вручения премии Bambi Awards в платье украинского дизайнера.