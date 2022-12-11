Дайте Україні зброю дальньої дії, щоб покласти край війні - Борис Джонсон
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. За словами Бориса Джонсона, для того, щоб якнайшвидше зупинити війну, Україна має отримати новітнє озброєння, особливо ракетні комплекси великої дальності, передає УНН.
Деталі
На його думку, до арсеналу мають бути включені дрони, зенітні ракети, літаки, бронемашини, танки та системи великої дальності, такі як ATACMS.
Джонсон заявив у коментарі Wall Street Journal, що "світ не може продовжувати дивитися, як українців тероризують ракетами та безпілотниками".
"Мужність, необхідну для перемоги, українці мають. Вони ясно дали зрозуміти. Все, що їм потрібно, це інструменти".
Незважаючи на його припущення про те, що де-факто кордони, що існували до російського вторгнення 24 лютого, коли росія вже контролювала деякі частини української території, можуть стати відправною точкою для переговорів, він додав, що не слід очікувати, що Україна поступиться землею в обмін на мирну угоду.