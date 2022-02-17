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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Данілов заявив, що прізвища потенційних російських “гауляйтерів” в Україні відомі

Данілов заявив, що прізвища потенційних російських “гауляйтерів” в Україні відомі

Київ • УНН

 • 36180 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Представники п'ятої колони в Україні розраховують на винагородження від РФ. Але прізвища цих потенційних “гауляйтерів” вже відомі. Про це в ефірі ток шоу "Право на владу" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє УНН.

Цитата

“Питання у внутрішній дестабілізації. П'ята колона Російської Федерації, яка тут прописалася. У ВР в тому числі. Ті люди, які представляють її, мають велике бажання стати “гауляйтерами”. Росія зараз вже цей список “гауляйтерів” складає і каже - давайте вже потроху рухати, а ми вам потім роздамо воласті чи ще щось. І таких “гауляйтерів” нам вже на сьогодні відомі їхні прізвища, ім'я, по батькові”, - сказав Данілов.

Деталі

У виступі Данілова сталася заминка, коли ведуча Наталка Мосійчук звернула увагу на реакцію присутнього нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича та звернулася до нього “Несторе Івановичу, вашого прізвища там не було… Там були Царьов і Мураєв”.

Водночас Данілов кинув репліку: “А ви звідки знаєте?”.

Контест

Раніше Financial Times опублікувало статтю про плани РФ сформувати в Україні окупаційний уряд. Колишній "регіонал" Олег Царьов, який після подій на Майдані в 2014 році втік до Криму, нібито розглядався Кремлем як можливий кандидат на посаду голови окупаційної адміністрації в разі нападу на Україну. Крім того західна преса заявляла, що РФ нібито розглядає своїм ставленником колишнього нардепа Євгена Мураєва.

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