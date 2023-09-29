Данілов відповів на чутки про те, що його сини виїхали за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що його сини служать у лавах української армії. Про це він розповів у інтерв’ю Наталії Мосейчук, коментуючи чутки про те, що його дорослі сини виїхали з України, передає кореспондент УНН.
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«Я точно знаю де вони (сини – ред.) є, чим займалися та займаються…Коли виходить людина і починає щось там розповідати…Ну, звідки тобі це взагалі відомо?» - сказав Данілов.
Він розповів, що діти жартують, що приїжджають до нього з Парижа, Лондона, Майямі.
«Але в одного Париж – це військова частина, в іншого Париж в ТРО під Києвом в селі», - зазначив Данілов.
Доповнення
1 вересня Данілов заявляв, що через 2-3 тижні будуть оприлюднені імена всіх ухилянтів, які виїхали з України за підробленими довідками.