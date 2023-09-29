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Данилов ответил на слухи о том, что его сыновья уехали за границу

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что его сыновья служат в рядах украинской армии. Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук, комментируя слухи о том, что его взрослые сыновья выехали из Украины, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Я точно знаю где они (сыновья – ред.) есть, чем занимались и занимаются…Когда выходит человек и начинает что-то там рассказывать…Ну, откуда тебе это вообще известно?» - сказал Данилов.

Он рассказал, что дети шутят, что приезжают к нему из Парижа, Лондона, Майями.

«Но у одного Париж – это воинская часть, у другого Париж в ТРО под Киевом в селе», - отметил Данилов.

Дополнение

1 сентября Данилов заявлял, что через 2-3 недели будут обнародованы имена всех уклонистов, выехавших из Украины по поддельным справкам.

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