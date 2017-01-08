Д.Трамп з великим нетерпінням чекає зустрічі з Т.Мей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп “з великим нетерпінням” чекає зустрічі з прем’єр-міністром Великобританії Терезою Мей. Про це Д.Трамп написав у своєму Тwitter, передає УНН.
“З великим нетерпінням чекаю зустрічі з прем’єр-міністром Терезою Мей в Вашингтоні навесні,” — написав він.
При цьому Д.Трамп додав, що Великобританія давній і “особливий” союзник США.
I look very much forward to meeting Prime Minister Theresa May in Washington in the Spring. Britain, a longtime U.S. ally, is very special!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 января 2017 г.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей навесні цього року відвідає США для того, щоб зустрітися з обраним президентом країни Дональдом Трампом.