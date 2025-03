Д.Трамп з великим нетерпінням чекає зустрічі з Т.Мей

“З великим нетерпінням чекаю зустрічі з прем’єр-міністром Терезою Мей в Вашингтоні навесні,” — написав він.

При цьому Д.Трамп додав, що Великобританія давній і “особливий” союзник США.

I look very much forward to meeting Prime Minister Theresa May in Washington in the Spring. Britain, a longtime U.S. ally, is very special!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 января 2017 г.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей навесні цього року відвідає США для того, щоб зустрітися з обраним президентом країни Дональдом Трампом.