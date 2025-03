Д.Трамп с большим нетерпением ждет встречи с Т.Мэй

"С большим нетерпением жду встречи с премьер-министром Терезой Мэй в Вашингтоне весной", - написал он.

При этом Д.Трамп добавил, что Великобритания давний и "особый" союзник США.

I look very much forward to meeting Prime Minister Theresa May in Washington in the Spring. Britain, a longtime US ally, is very special!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 января 2017 г.

Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй весной этого года посетит США для того, чтобы встретиться с избранным президентом страны Дональдом Трампом.