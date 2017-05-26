Д.Трамп не "підставлятиметься" перед опонентами зняттям санкцій з РФ - В.Фесенко

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 28093 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 70423 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 80843 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 76029 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 104118 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74797 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84358 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96415 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88243 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 192241 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
69%
Популярнi новини

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове

12 квітня, 20:36 • 6614 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 12514 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 12774 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 18928 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 6154 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 80846 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 192242 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 345688 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 280686 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 390181 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 16107 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14658 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 76030 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21905 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26938 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Д.Трамп не "підставлятиметься" перед опонентами зняттям санкцій з РФ - В.Фесенко

Київ • УНН

 • 19479 перегляди

На думку експерта, в американських санкціях можливі переформатування або ж технічні зміни

Д.Трамп не "підставлятиметься" перед опонентами зняттям санкцій з РФ - В.Фесенко

КИЇВ. 26 травня. УНН. Сполучені Штати Америки не скасовуватимуть повністю санкції проти Російської Федерації, адже це могло б стати підтвердженням підозр щодо російських зв'язків команди американського лідера Дональда Трампа. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Володимир Фесенко.

“Санкції по Криму у Штатах вже продовжені. Щодо санкцій по Донбасу, вони є, але вони не є принциповими, не є значущими для Росії. І тут можуть бути якісь нюанси, технічні якісь переформатування. Ризикну припустити — ніякого повного скасування санкцій з боку США не буде за однієї простої причини: Трамп не захоче підставлятися перед своїми опонентами і навіть перед власною партією”, — вважає експерт.

В.Фесенко нагадав, що з початку свого президентства Д.Трамп перебуває у так званій російській партії. Політолог нагадав про розслідування, які зараз тривають у Конгресі, що стосуються і впливу Росії на президентські вибори, а також історію з колишнім радником Д.Трампа з питань нацбезпеки Майклом Флінном, історію з екс-директором ФБР Джеймсом Комі, якого звільнив Д.Трамп.

“Це постійно продукує підозри щодо якихось зв’язків команди Трампа з Росією”, — уточнив він.

І щоб нейтралізувати ці підозри й заяви, вважає В.Фесенко, Д.Трамп постійно використовує або українську тему, робить такі жести на підтримку України, або робить заяви з критикою Росії.

“Повне скасування санкцій було б підтвердженням всіх цих підозр. Ризикну припустити, Трамп на це (повне скасування санкцій проти РФ — ред.) не піде. Певне переформатування, якісь технічні зміни, змістовні зміни є можливими”, — зауважив експерт.

Крім того, В.Фесенко наголосив, що Європейський Союз ухвалює рішення про санкції самостійно.

“Голова Європейської Ради Дональд Туск каже, що в них є певні розбіжності відносно Росії. Це говорить, що керівництво ЄС більш критично налаштовано до Росії, ніж Трамп. У ЄС є свої прихильники припинення або зменшення санкцій проти Росії. Але, наскільки я розумію, зараз керівництво ЄС і пані Меркель, яка відіграє провідну роль у ЄС, що також має погляди у багатьох питаннях, відмінні від поглядів Трампа. Так от вони виступають за те, щоб санкції проти Росії продовжувалися, поки не будуть виконані мінські угоди. Меркель про це казала неодноразово, зокрема, і за останні місяці”, — сказав експерт.

Однак, В.Фесенко не виключив, що можуть бути певні корекції санкцій ЄС. “Але, враховуючи позицію і керівництва ЄС і А.Меркель, я думаю, що, скоріш за все, в основному санкції будуть продовжені”, — уточнив він.

Теж саме, на його думку, стосується і союзників США — Японії та Канади.

“Я не очікую, що ці країни будуть скасовувати санкції”, — резюмував політолог.

Нагадаємо, радник Білого дому з економічних питань Гарі Кон заявив, що президент США Дональд Трамп “розглядає” питання майбутнього санкцій США щодо Росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,614.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.21