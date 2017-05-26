Д.Трамп не "підставлятиметься" перед опонентами зняттям санкцій з РФ - В.Фесенко

КИЇВ. 26 травня. УНН. Сполучені Штати Америки не скасовуватимуть повністю санкції проти Російської Федерації, адже це могло б стати підтвердженням підозр щодо російських зв'язків команди американського лідера Дональда Трампа. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Володимир Фесенко.

“Санкції по Криму у Штатах вже продовжені. Щодо санкцій по Донбасу, вони є, але вони не є принциповими, не є значущими для Росії. І тут можуть бути якісь нюанси, технічні якісь переформатування. Ризикну припустити — ніякого повного скасування санкцій з боку США не буде за однієї простої причини: Трамп не захоче підставлятися перед своїми опонентами і навіть перед власною партією”, — вважає експерт.

В.Фесенко нагадав, що з початку свого президентства Д.Трамп перебуває у так званій російській партії. Політолог нагадав про розслідування, які зараз тривають у Конгресі, що стосуються і впливу Росії на президентські вибори, а також історію з колишнім радником Д.Трампа з питань нацбезпеки Майклом Флінном, історію з екс-директором ФБР Джеймсом Комі, якого звільнив Д.Трамп.

“Це постійно продукує підозри щодо якихось зв’язків команди Трампа з Росією”, — уточнив він.

І щоб нейтралізувати ці підозри й заяви, вважає В.Фесенко, Д.Трамп постійно використовує або українську тему, робить такі жести на підтримку України, або робить заяви з критикою Росії.

“Повне скасування санкцій було б підтвердженням всіх цих підозр. Ризикну припустити, Трамп на це (повне скасування санкцій проти РФ — ред.) не піде. Певне переформатування, якісь технічні зміни, змістовні зміни є можливими”, — зауважив експерт.

Крім того, В.Фесенко наголосив, що Європейський Союз ухвалює рішення про санкції самостійно.

“Голова Європейської Ради Дональд Туск каже, що в них є певні розбіжності відносно Росії. Це говорить, що керівництво ЄС більш критично налаштовано до Росії, ніж Трамп. У ЄС є свої прихильники припинення або зменшення санкцій проти Росії. Але, наскільки я розумію, зараз керівництво ЄС і пані Меркель, яка відіграє провідну роль у ЄС, що також має погляди у багатьох питаннях, відмінні від поглядів Трампа. Так от вони виступають за те, щоб санкції проти Росії продовжувалися, поки не будуть виконані мінські угоди. Меркель про це казала неодноразово, зокрема, і за останні місяці”, — сказав експерт.

Однак, В.Фесенко не виключив, що можуть бути певні корекції санкцій ЄС. “Але, враховуючи позицію і керівництва ЄС і А.Меркель, я думаю, що, скоріш за все, в основному санкції будуть продовжені”, — уточнив він.

Теж саме, на його думку, стосується і союзників США — Японії та Канади.

“Я не очікую, що ці країни будуть скасовувати санкції”, — резюмував політолог.

Нагадаємо, радник Білого дому з економічних питань Гарі Кон заявив, що президент США Дональд Трамп “розглядає” питання майбутнього санкцій США щодо Росії.