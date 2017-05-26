Д.Трамп не будет "подставляться" перед оппонентами снятием санкций с РФ - В.Фесенко

КИЕВ. 26 мая. УНН. Соединенные Штаты Америки не отменять полностью санкции против Российской Федерации, ведь это могло бы стать подтверждением подозрений в отношении российских связей команды американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Владимир Фесенко.

"Санкции по Крыму в Штатах уже продлены. Относительно санкций по Донбассу, они есть, но они не являются принципиальными, не являются значимыми для России. И здесь могут быть какие-то нюансы, технические какие-то переформатирования. Рискну предположить - никакой полной отмены санкций со стороны США не будет по одной простой причине: Трамп не захочет подставляться перед своими оппонентами и даже перед собственной партией", - считает эксперт.

В.Фесенко напомнил, что с начала своего президентства Д.Трамп находится в так называемой российской партии. Политолог напомнил о расследовании, которые сейчас идут в Конгрессе, касающиеся и влияния России на президентские выборы, а также историю с бывшим советником Д.Трампа по вопросам нацбезопасности Майклом Флинном, историю с экс-директором ФБР Джеймсом Коми, которого уволил Д.Трамп.

"Это постоянно вызывает подозрения относительно каких-либо связей команды Трампа с Россией", - уточнил он.

И чтобы нейтрализовать эти подозрения и заявления, считает В.Фесенко, Д.Трамп постоянно либо использует украинскую тему, делает такие жесты в поддержку Украины, либо делает заявления с критикой России.

"Полная отмена санкций было бы подтверждением всех этих подозрений. Рискну предположить, Трамп на это (полную отмену санкций против РФ - ред.) не пойдет. Определенное переформатирование, какие-то технические изменения, содержательные изменения возможны", - отметил эксперт.

Кроме того, В.Фесенко отметил, что Европейский Союз принимает решение о санкциях самостоятельно.

"Председатель Европейского Совета Дональд Туск говорит, что у них есть определенные разногласия в отношении России. Это говорит, что руководство ЕС более критично настроено по отношению к России, чем Трамп. В ЕС есть свои сторонники прекращения или уменьшения санкций против России. Но, насколько я понимаю, сейчас руководство ЕС и госпожа Меркель, которая играет ведущую роль в ЕС, также имеет взгляды по многим вопросам, которые отличаются от взглядов Трампа. Так вот они выступают за то, чтобы санкции против России продолжались, пока не будут выполнены минские соглашения. Меркель об этом говорила неоднократно, в том числе, и за последние месяцы", - сказал эксперт.

Однако, В.Фесенко не исключил, что могут быть определенные коррекции санкций ЕС. "Но, учитывая позицию и руководства ЕС и А.Меркель, я думаю, что, скорее всего, в основном санкции будут продолжены", - уточнил он.

Тоже самое, по его мнению, касается и союзников США - Японии и Канады.

"Я не ожидаю, что эти страны будут отменять санкции", - резюмировал политолог.

Напомним, советник Белого дома по экономическим вопросам Гари Кон заявил, что президент США Дональд Трамп "рассматривает" вопрос будущего санкций США в отношении России.