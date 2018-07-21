CNN: вбивці п'яти журналістів газети в США пред'явили звинувачення по 23 пунктам
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Вбивці п’яти журналістів газети Capital Gazette в Аннаполісі (штат Меріленд) Джерроду Уоррену Рамосу пред’явлені офіційні звинувачення по 23 пунктам. Про це повідомила телекомпанія CNN, інформує УНН.
За її даними, генеральний прокурор Меріленда Вага Адамс звинуватив Рамоса в п’яти вбивствах першого ступеня. Ще 18 пунктів звинувачення відносяться до збройного нападу на редакцію газети і порушення законів в області контролю за обігом вогнепальної зброї.
28 червня в головному офісі Capital Gazette нападник відкрив вогонь. За даними влади 38-річний Джеррод Уоррен Рамос — відчував ненависть по відношенню до співробітників газети через публікації. Він протягом кількох років надсилав погрози журналістам в зв’язку з матеріалами про його кримінальне минуле. Рамос був заарештований, йому пред’явлено звинувачення.
Згідно з даними Комітету захисту журналістів, за весь час спостережень, які проводяться з 1992 року, в США ніколи не вбивали за один день відразу стільки працівників ЗМІ у зв’язку з їхньою професійною діяльністю. Всього за ці 26 років, за оцінками організації, в США, не рахуючи події в Аннаполісі, були вбиті сім репортерів.
Як повідомляв УНН, Трамп пообіцяв захистити журналістів у США після атаки на Capital Gazette.