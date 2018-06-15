Чоловік оголив торс перед Тимошенко на сцені під час форуму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Чоловік оголив торс перед екс-прем'єр-міністром, народним депутатом Юлією Тимошенко, вийшовши на сцену під час її виступу на політичному форумі "Новий курс України", передає УНН.
Так, чоловік вийшов на сцену і вручив Тимошенко букет. Опісля він зняв футболку. На спині у нього був напис: "Новий курс України" і стрілка вниз.
Після цього він зійшов зі сцени.
Відео інциденту оприлюднив один з українських телеканалів.
Нагадаємо, у Києві облили зеленкою і фекаліями керівника Росспівробітництва.