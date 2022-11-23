"Чітка позиція": Кулеба подякував Європарламенту за визнання рф державою-спонсором тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Європарламенту за визнання рф державою-спонсором тероризму, вказавши на "чітку позицію" євроінституції, пише УНН.
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"росія - терористична держава: підтверджено Європарламентом. росія має історію терористичних актів проти суверенних держав, підтримки терористичних режимів та організацій, включаючи Вагнера, терористичної війни проти України. Я дякую Європарламенту, президенту Європарламенту за чітку позицію", - написав Кулеба у Twitter.
Доповнення
Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.