Червоний Хрест готовий підключитися до ремонту мосту в Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. До ремонту мосту у Станиці Луганській готовий підключитися Міжнародний комітет Червоного Хреста. Про це у своєму Facebook повідомила представник України у гуманітарній підгрупі у Мінську Ірина Геращенко, передає УНН.
“З позитивного — сподіваюся, що таки просуваємося вперед в питанні реконструкції вщент зруйнованого мосту в Станиці Луганській, до ремонту якого готовий підключитися МКЧХ”, — повідомила Геращенко.
Нагадаємо, на початку квітня представник України в тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма зустрівся з головою делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Аланом Ешліманом, сторони обговорили питання ремонту мосту в районі Станиці Луганської у Луганській області.