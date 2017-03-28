Черговий свідок не підтвердив у суді провину А.Чийгоза — адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму на черговому засіданні у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза 28 березня допитав свідка захисту Сейрана Егамбердієва, який не підтвердив провини А.Чийгоза. Про це після засідання розповів адвокат Чийгоза Микола Полозов, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Там він бачив Ахтема Чийгоза, який не здійснював ніяких жестів, не давав ніяких команд і вказівок. Крім того, за весь день перебування на мітингу до нього ніхто не підходив із будь-якими командами, наказами чи закликами від кого-небудь”, — зазначив М.Полозов.
За словами адвоката, свідок також розповів про те, як співробітники міліції залишили внутрішній двір будівлі, після чого розпочалася тиснява.
“Він бачив, як із боку проросійських мітингувальників у сторону українських кидали скляні пляшки, пластикові пляшки. При цьому, він зазначив, що ніхто з проукраїнських мітингувальників заздалегідь не готував будь-які предмети для застосування насильства: палиці, арматури, живці від лопати тощо”, — додав М.Полозов.
Наступне засідання суду заплановано на середу 28 березня.
Як повідомляв УНН, суд продовжив тримання під вартою заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгозу на три місяці у період з 8 квітня по 8 липня.
Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують “організацію та участь у масових безладах під стінами” кримського парламенту 26 лютого 2014 року.