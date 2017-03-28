Очередной свидетель не подтвердил в суде вину А.Чийгоза - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма на очередном заседании по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза 28 марта допросил свидетеля защиты Сейрана Егамбердиева, который не подтвердил вины А.Чийгоза. Об этом после заседания рассказал адвокат Чийгоза Николай Полозов, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“Там он видел Ахтема Чийгоза, который не совершал никаких жестов, не давал никаких команд и указаний. Кроме того, за весь день пребывания на митинге к нему никто не подходил с любыми командами, приказами или призывами от кого-либо”, — отметил Н.Полозов.
По словам адвоката, свидетель также рассказал о том, как сотрудники милиции оставили внутренний двор здания, после чего началась давка.
“Он видел, как со стороны пророссийских митингующих в сторону украинских бросали стеклянные бутылки, пластиковые бутылки. При этом он отметил, что никто из проукраинских митингующих заранее не готовил любые предметы для применения насилия: палки, арматуру, черенки от лопаты и т.п.”, - добавил Н.Полозов.
Следующее заседание суда запланировано на среду 28 марта.
Как сообщал УНН, суд продолжил содержания под стражей заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу на три месяца в период с 8 апреля по 8 июля.
Напомним, А.Чийгозу инкриминируют “организацию и участие в массовых беспорядках под стенами” крымского парламента 26 февраля 2014.