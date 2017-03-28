Очередной свидетель не подтвердил в суде вину А.Чийгоза - адвокат

“Там он видел Ахтема Чийгоза, который не совершал никаких жестов, не давал никаких команд и указаний. Кроме того, за весь день пребывания на митинге к нему никто не подходил с любыми командами, приказами или призывами от кого-либо”, — отметил Н.Полозов.

По словам адвоката, свидетель также рассказал о том, как сотрудники милиции оставили внутренний двор здания, после чего началась давка.

“Он видел, как со стороны пророссийских митингующих в сторону украинских бросали стеклянные бутылки, пластиковые бутылки. При этом он отметил, что никто из проукраинских митингующих заранее не готовил любые предметы для применения насилия: палки, арматуру, черенки от лопаты и т.п.”, - добавил Н.Полозов.

Следующее заседание суда запланировано на среду 28 марта.

Как сообщал УНН, суд продолжил содержания под стражей заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу на три месяца в период с 8 апреля по 8 июля.

Напомним, А.Чийгозу инкриминируют “организацию и участие в массовых беспорядках под стенами” крымского парламента 26 февраля 2014.