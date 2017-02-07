Через ожеледицю в Одесі значно зросла кількість ДТП та постраждалих
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Сьогодні у період з 8:00 до 16:00 патрульні Одеси зафіксували більше 60 ДТП. До травмпунктів міста звернулось більше 80 людей. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеси.
У відомстві зазначили, що аварії трапляються майже кожні 20 хв. Найбільша ДТП сталася в Суворівському районі, де зіштовхнулися 6 автомобілів. На щастя, ніхто не постраждав. Також у поліції зазначили, що у звичайний день по місту трапляються 10-15 ДТП.
Станом на 17:00 більше 80 людей звернулося до травмпунктів Одеси за допомогою, 7 постраждалих госпіталізували.
Невтішна ситуація і по області, повідомили у поліції. На півночі області налипання мокрого снігу та заметіль, а в південних районах опади у вигляді дощу. Через зниження температури повітря на дорогах утворилася ожеледиця. Аварійні бригади Облавтодору посипають дороги піщано-сольовою сумішшю, щоб уникнути травмонебезпечних випадків. Наразі на дорогах Одеської області працює 57 одиниць техніки.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Одещині одна людина загинула, троє постраждали.