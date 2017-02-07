Из-за гололеда в Одессе значительно возросло количество ДТП и пострадавших
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сегодня в период с 8:00 до 16:00 патрульные Одессы зафиксировали более 60 ДТП. В травмпункты города обратилось более 80 человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.
В ведомстве отметили, что аварии случаются почти каждые 20 мин. Самое большое ДТП произошло в Суворовском районе, где столкнулись 6 автомобилей. К счастью, никто не пострадал. Также в полиции отметили, что в обычный день по городу случаются 10-15 ДТП.
По состоянию на 17:00 более 80 человек обратилось в травмпункты Одессы за помощью, 7 пострадавших госпитализировали.
Неутешительная ситуация и по области, сообщили в полиции. На севере области налипание мокрого снега и метель, а в южных районах осадки в виде дождя. Из-за снижения температуры воздуха на дорогах образовалась гололедица. Аварийные бригады Облавтодора посыпают дороги песчано-солевой смесью, чтобы избежать травмоопасных случаев. Сейчас на дорогах Одесской области работает 57 единиц техники.
Напомним, как сообщал УНН, в результате ДТП в Одесской области один человек погиб, трое пострадали.