Из-за гололеда в Одессе значительно возросло количество ДТП и пострадавших

В ведомстве отметили, что аварии случаются почти каждые 20 мин. Самое большое ДТП произошло в Суворовском районе, где столкнулись 6 автомобилей. К счастью, никто не пострадал. Также в полиции отметили, что в обычный день по городу случаются 10-15 ДТП.

По состоянию на 17:00 более 80 человек обратилось в травмпункты Одессы за помощью, 7 пострадавших госпитализировали.

Неутешительная ситуация и по области, сообщили в полиции. На севере области налипание мокрого снега и метель, а в южных районах осадки в виде дождя. Из-за снижения температуры воздуха на дорогах образовалась гололедица. Аварийные бригады Облавтодора посыпают дороги песчано-солевой смесью, чтобы избежать травмоопасных случаев. Сейчас на дорогах Одесской области работает 57 единиц техники.

Напомним, как сообщал УНН, в результате ДТП в Одесской области один человек погиб, трое пострадали.