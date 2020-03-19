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Через коронавірус Німеччина припиняє приймати шукачів притулку

Через коронавірус Німеччина припиняє приймати шукачів притулку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Через пандемію коронавірусу Німеччина припиняє приймати шукачів притулку в рамках так званої "програми переселення". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Наразі у нас немає реальних можливостей для цього", - заявив у середу, 18 березня, речник міністерства внутрішніх справ. Напередодні відповідні інструкції були направлені до Федеральної служби з питань міграції та біженців (BAMF).

Обмеження стосується переселення біженців в рамках угоди між Євросоюзом та Туреччиною та інших категорій мігрантів.

Між тим Німеччина та Франція готові до збільшення коштів для забезпечення біженців у Туреччині.

В останні кілька років ЄС схвалив прийом десятків тисяч біженців, які були віднесені до особливо вразливих категорій. Зокрема, були переселені люди з Туреччини, Лівану, Лівії та інших країн.

Нагадаємо, за кордоном хворіють на коронавірус 12 українців.

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