Через коронавірус Німеччина припиняє приймати шукачів притулку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Через пандемію коронавірусу Німеччина припиняє приймати шукачів притулку в рамках так званої "програми переселення". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
"Наразі у нас немає реальних можливостей для цього", - заявив у середу, 18 березня, речник міністерства внутрішніх справ. Напередодні відповідні інструкції були направлені до Федеральної служби з питань міграції та біженців (BAMF).
Обмеження стосується переселення біженців в рамках угоди між Євросоюзом та Туреччиною та інших категорій мігрантів.
Між тим Німеччина та Франція готові до збільшення коштів для забезпечення біженців у Туреччині.
В останні кілька років ЄС схвалив прийом десятків тисяч біженців, які були віднесені до особливо вразливих категорій. Зокрема, були переселені люди з Туреччини, Лівану, Лівії та інших країн.
Нагадаємо, за кордоном хворіють на коронавірус 12 українців.