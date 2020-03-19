Из-за коронавируса Германия прекращает принимать беженцев в поисках убежища
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Из-за пандемии коронавируса Германия прекращает принимать просителей убежища в рамках так называемой "программы переселения". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Сейчас у нас нет реальных возможностей для этого", - заявил в среду, 18 марта, пресс-секретарь министерства внутренних дел. Накануне соответствующие инструкции были направлены в Федеральную службу по вопросам миграции и беженцев (BAMF).
Ограничение касается переселения беженцев в рамках соглашения между Евросоюзом и Турцией и других категорий мигрантов.
Между тем Германия и Франция готовы к увеличению средств для обеспечения беженцев в Турции.
В последние несколько лет ЕС одобрил прием десятков тысяч беженцев, которые были отнесены к особо уязвимым категориям. В частности, были переселены люди из Турции, Ливана, Ливии и других стран.
Напомним, за рубежом болеют коронавирусом 12 украинцев.