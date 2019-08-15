Частина вулиць Львова опинилася без водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Через відсутність електропостачання до частини вулиць Львова призупинено постачання води. Про це повідомили у диспетчерській службі коммунального підприємства “Львівводоканал”, інформує УНН.
“У зв’язку з відсутністю електропостачання на насосній станції „Янівська“, сьогодні з 10:45 год призупинено подачу води до частини вулиць міста”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема припинено водопостачання на вулицях Бортнянського, Комарова, Ясна, Залізнична, О. Степанівни, М. Вовчка, Бр. Міхновських, Шараневича, Стороженка, Хотинська, Перова, Одеська, Левандівська, Сорохтея, Юнаківа, Золота, Єрошенка, Залізнична, Квітки-Основ’яненка, Городоцька, Бандери, Матейка, Озаркевича, Я. Мудрого, Шевченка, Шараневича, Пстрака, Голубовича, Вернигори, Декарти, Морозенка, Головацького, Яцкова та прилеглі до них вулиці.
Відновлення подачі води відбудеться після відновлення електропостачання до НС “Янівська”.
Нагадаємо, внаслідок дощу, що пройшов по території Львівської області, відбулося підняття рівня води в річці Серет та поверхневого стоку, в результаті чого підтопило будинки.