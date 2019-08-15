Часть улиц Львова оказалась без водоснабжения

“В связи с отсутствием электроснабжения на насосной станции „Яновская“, сегодня с 10:45 часов приостановлена подача воды в части улиц города”, — говорится в сообщении.

В частности прекращено водоснабжение на улицах Бортнянского, Комарова, Ясна, Железнодорожная, А. Степановны, М. Вовчок, Бр. Михновских, Шараневича, Стороженко, Хотинская, Перова, Одесская, Левандовская, Сорохтея, Юнакива, Золотая, Ерошенко, Железнодорожная, Квитки-Основьяненко, Городецкая, Бандеры, Матейко, Озаркевича, Я. Мудрого, Шевченко, Шараневича, Пстрака, Голубовича, Вернигоры, Декарта, Морозенко, Головацкого, Яцкова и прилегающих к ним улиц.

Восстановление подачи воды состоится после восстановления электроснабжения в НС “Яновская”.

Напомним, в результате дождя, прошедшего по территории Львовской области, произошло поднятие уровня воды в реке Серет и поверхностного стока, в результате чего подтопило дома.