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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 39788 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118433 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129136 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120339 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124905 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127973 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152743 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150947 просмотра

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Часть улиц Львова оказалась без водоснабжения

Часть улиц Львова оказалась без водоснабжения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Из-за отсутствия электроснабжения части улиц Львова приостановлено снабжение водой. Об этом сообщили в диспетчерской службе коммунального предприятия “Львовводоканал”, информирует УНН.

“В связи с отсутствием электроснабжения на насосной станции „Яновская“, сегодня с 10:45 часов приостановлена подача воды в части улиц города”, — говорится в сообщении.

В частности прекращено водоснабжение на улицах Бортнянского, Комарова, Ясна, Железнодорожная, А. Степановны, М. Вовчок, Бр. Михновских, Шараневича, Стороженко, Хотинская, Перова, Одесская, Левандовская, Сорохтея, Юнакива, Золотая, Ерошенко, Железнодорожная, Квитки-Основьяненко, Городецкая, Бандеры, Матейко, Озаркевича, Я. Мудрого, Шевченко, Шараневича, Пстрака, Голубовича, Вернигоры, Декарта, Морозенко, Головацкого, Яцкова и прилегающих к ним улиц.

Восстановление подачи воды состоится после восстановления электроснабжения в НС “Яновская”.

Напомним, в результате дождя, прошедшего по территории Львовской области, произошло поднятие уровня воды в реке Серет и поверхностного стока, в результате чего подтопило дома.

Украинские Национальные Новости

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