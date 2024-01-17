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28 березня, 18:00 • 130493 перегляди

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28 березня, 17:13 • 142971 перегляди

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Було багато хороших та корисних зустрічей: Зеленський провів підсумкову нараду після візиту у Швейцарію

Було багато хороших та корисних зустрічей: Зеленський провів підсумкову нараду після візиту у Швейцарію

Київ • УНН

 • 32658 перегляди

Після офіційного візиту до Швейцарії та участі у Давоському форумі Президент України Володимир Зеленський відзначив важливість представлення можливостей України в умовах воєнних викликів.

Президент України Володимир Зеленський провів підсумкову нараду після всіх зустрічей і перемовин – офіційного візиту у Швейцарію, участі у Давоському форумі, передає УНН.

За словами Глави держави, у Давосі було багато хороших, корисних зустрічей.

"Європа, Америка, Африка, Азія. Говорили і з політиками, і з лідерами бізнесу. Сьогодні урядовці продовжили роботу на форумі. Зокрема, щоб залучити в Україну – в оборонний сектор – більше бізнесових, технологічних можливостей. Дуже важливо, що ми представляємо не лише потреби, потреби України та наших воїнів, усього суспільства, а й попри всі складнощі війни представляємо і спроможності України – те, що ми робимо, те, що можемо робити, те, чим ми можемо зміцнювати спільну безпеку у Європі", - повідомив Зеленський.

Україна потребує передбачуваного фінансування на 2024 рік - фон дер Ляєн у Давосі16.01.24, 15:02 • 22685 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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