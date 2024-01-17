Было много хороших и полезных встреч: Зеленский провел итоговое совещание после визита в Швейцарию

Президент Украины Владимир Зеленский провел итоговое совещание после всех встреч и переговоров - официального визита в Швейцарию, участия в Давосском форуме, передает УНН.

По словам Главы государства, в Давосе было много хороших, полезных встреч.

"Европа, Америка, Африка, Азия. Говорили и с политиками, и с лидерами бизнеса. Сегодня чиновники продолжили работу на форуме. В частности, чтобы привлечь в Украину - в оборонный сектор - больше бизнес-, технологических возможностей. Очень важно, что мы представляем не только потребности, потребности Украины и наших воинов, всего общества, но и несмотря на все сложности войны представляем и способности Украины - то, что мы делаем, то, что можем делать, то, чем мы можем укреплять общую безопасность в Европе", - сообщил Зеленский.

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