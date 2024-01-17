Было много хороших и полезных встреч: Зеленский провел итоговое совещание после визита в Швейцарию
После официального визита в Швейцарию и участия в Давосском форуме Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность представления возможностей Украины в условиях военных вызовов.
Сумщина: обломки сбитого вражеского бпла вызвали пожар и разрушения
Обломки сбитого вражеского беспилотника "Шахед" вызвали возгорание двух грузовиков и повредили крышу технического помещения в Сумской области. По предварительной информации областных властей, никто не пострадал.
Зеленский провел совещание с правоохранителями: глава СБУ доложил об уничтожении логистики врага
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Службы безопасности Василием Малюком, чтобы обсудить уничтожение вражеской логистики.
НАТО усиливает оборонные планы со времен холодной войны; судьба Украины имеет решающее значение для мира
НАТО разработала свои самые мощные оборонительные планы со времен холодной войны, призванные сдерживать любого врага. Успех этих планов, подробно изложенных во время встречи министров обороны, окажет значительное влияние на будущее мировой политики, считает адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО.
Зеленский отреагировал на факт слежки за журналистами: любое давление недопустимо
Президент Украины Владимир Зеленский осудил слежку за журналистами, назвав любое подобное давление "неприемлемым".
Командующие доложили о ситуации на фронте: Зеленский после Давоса собрал Ставку
Зеленский на заседании Ставки обсудил текущую ситуацию на фронте и стратегические планы страны на 2024 год, настаивая на необходимости для Украины сохранить инициативу.
В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты атакуют из разных видов оружия
Армия рф атакует Херсон из различных видов оружия. Жителей призывают оставаться в безопасных местах.
Украинские военные уничтожили два вражеских беспилотника над Сумской областью
Силы противовоздушной обороны в Сумской области уничтожили два вражеских беспилотника "Шахед".
Китай подтвердил, что ВВП вырос на 5,2% в 2023 году
Экономика Китая превысила официальный прогноз роста в 5%, увеличившись на 5,2% в 2023 году, несмотря на предыдущее замедление из-за пандемических ограничений.
В Черном море появился еще один ракетоноситель "Калибров" - Силы обороны Юга
Малый ракетный корабль проекта "Буян-М", еще один "калибровый" носитель, присоединился к военно-морской группировке в Черном море, повысив уровень ракетной угрозы до "очень высокого". Южные силы обороны призывают к постоянной бдительности.