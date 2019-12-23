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Будівельники традиційно привітали підшефних малюків з новорічними святами

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Традиційно, перед Новим роком, “Київміськбуд” завітав до підшефного дитбудинку “Малятко”. Холдинг опікується установою понад три десятиліття, повідомляє УНН.

За ці роки зведено і відремонтовано нові корпуси закладу, сотні дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали любов і турботу від колективу вихователів дитячої установи, підтримку і допомогу від забудовників.

За словами виконавчого директора Благодійного фонду “Київміськбуд” Олександра Бабича, жодне звернення від дитбудинку не залишається поза увагою Компанії.

“На всі свята ми обов’язково приїздимо в гості до „маляток“. Вони ростуть, стають дорослими, на зміну старшим приходять менші дітки, але наша підтримка залишається незмінною. Сьогодні ми привезли солодощі, фрукти і сертифікати на купівлю необхідних речей випускникам. А також добрі побажання від Голови правління — президента „Київміськбуду“ Ігоря Миколайовчиа Кушніра і всього колективу”, — розповів Олександр Бабич

На сьогодні на виховання до установи щодня приходить 152 дитини, сформовано 5 дошкільних груп і 7 класів початкової школи. Це діти, які від народження мають певні особливості здоров’я — важкі мовленеві вади, затримку розвитку або психомовного апарату, розлад аутичного спектру. Початок занять у “Малятку” починається о 8 ранку і триває до 18 години. Весь цей час батьки можуть бути певні — з дітками займаються справжні професіонали за унікальними, спеціально розробленими методиками, малі нагодовані і доглянуті.

“Щоб побачити результат, коли займаєшся з дітками, що мають інвалідність, потрібно багато терпіння плюс спеціальні методи, якими наші фахівці володіють досконало”, — говорить директор дитбудинку “Малятко” Лідія Семенівна Литвиненко.

Вона розповідає, що зараз дитячий заклад перебуває у стані трансформації. Оскільки у дитбудинку залишилось двоє дітей-сиріт випускних класів, Лідія Семенівна хоче започаткувати на базі установи спеціалізовану школу з дошкільним відділенням, щоб мати змогу допомагати тим дітям, які мають вади здоров’я.

“Протягом останніх років нам вдалось зібрати колектив професіоналів-однодумців. У нас найкращі спеціалісти з логопедії, психології, дитячої хореографії, образотворчого мистецтва, досвідчені реабілітологи і вихователі. Вже зараз ми маємо унікальне обладнання для фізичного розвитку дітей, завдяки якому діти, наприклад, що мають певні форми ДЦП, вчаться ходити, діти з іншими вадами здоров’я — розвиватися. Можна сказати, що з кожною дитиною у нас спеціалісти займаються індивідуально. І це дає свої результати. Головне — терпіння”, — наголошує Лідія Литвиненко.

Кілька приміщень, після випуску старших дітей, потребують косметичного ремонту, а після директор закладу Лідія Литвиненко планує відкрити ще кілька груп дітей, допомогти дітям, які мають синдром Дауна. Педагог з понад 50-річним стажем, вона певна, що розроблені колективом уроки стануть у нагоді і “сонячним” дітям.

Своєю чергою, Олександр Бабич запевним, що “Київміськбуд” і надалі буде підтримувати заклад і допомагати колективу “Малятка” розвивати і соціалізувати дітей, виховувати їх у дусі любові і віри у свої сили.

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