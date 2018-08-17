Британці випустили алкогольний напій з ефектом омолодження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Британський алкогольний бренд Young in Spirit's випустив джин, у складі якого присутній колаген - білок, що відповідає за здоров'я і молодість організму, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Напій має солодкий квітковий аромат і приготовлений з пелюсток троянд, ванілі, лакриці, рожевого грейпфрута і рожевого перцю. В одній пляшці “Collagin Pink Rose” міститься 100 мг колагену, який частіше зустрічається в продуктах для догляду за шкірою.
Одна пляшка “Collagin Pink Rose” коштує 36,9 фунтів стерлінгів (46,8 дол. США).
Нагадаємо, що на українському винному ринку також недавно з’явилася новинка. Компанія Beverage Trading Company представила лінійку сучасних вин Felicitas.
Лінійка містить п’ять оригінальних смаків. Для їх створення були використані сорти винограду Viorica, Feteasca Neagra, Feteasca Regala.
Felicitas практично відразу відзначили на міжнародному дегустаційному конкурсі BEST DRINK 2018. Вино отримало нагороду — “Відкриття року”.