Brent торгується вище 65 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у понеділок зранку зросли в ціні до 65,05 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,11%.
При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 59,15 долара за барель, додавши 0,19%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.