Brent торгується нижче 60 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у п'ятницю зранку зросли в ціні до 59,76 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 10:11, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,42%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 51,46 долара за барель, додавши 0,02%.
Напередодні нафта Brent опустилася нижче 58 доларів за барель, оновивши мінімуми з жовтня 2017 року.
Додамо, 12 листопада великі виробники нафти на саміті в Абу-Дабі визнали, що може знадобитися скорочення видобутку на 1 мільйон барелів за добу.
Згодом Reuters повідомило про ініціативу скорочення виробництва приблизно на 1,4 мільйона барелів за добу у 2019 році. Це пояснили необхідністю запобігти надлишку на ринку, який може привести до зниження цін.
Нагадаємо, раніше МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.