Brent торгується на рівні 63,16 дол. за барель

За даними видання станом на 8:14, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,25%.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 57,89 долара за барель, втративши 0,22%.

Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 63,01 дол. за барель.