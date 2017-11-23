Brent торгується на рівні 63,16 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у четвер зранку впали в ціні до 63,16 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:14, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,25%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 57,89 долара за барель, втративши 0,22%.
Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 63,01 дол. за барель.