Brent подешевшала до 72,80 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у вівторок зранку впали в ціні до 72,80 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:50, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,36%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна розпочала пошук нафти і газу на шельфі Чорного моря
При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 67,66 долара за барель, втративши 0,34%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.