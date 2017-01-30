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Бойовики перебили останню лінію електропередач на Авдіївку – П.Жебрівський

Бойовики перебили останню лінію електропередач на Авдіївку – П.Жебрівський

Київ • УНН

 • 6908 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Бойовики перебили останню лінію електропередач на Авдіївку, внаслідок чого місто залишилося без водо-, електро- та теплопостачання. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, повідомляє УНН.

«Щойно бойовики перебили останню лінію електропередач на Авдіївку. Знеструмлено фільтрувальну станцію та коксохім (який забезпечував теплом Авдіївку). Місто залишилось без води, без електрики і без теплопостачання», - повідомив П.Жебрівський.

Як повідомляв УНН, Державна казначейська служба у понеділок тимчасово призупинила обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у місті Авдіївка Донецької області, яка потерпає від ворожих обстрілів через відсутність енергопостачання та зв’язку.

П.Жебрівський пообіцяв запустити казначейські розрахунки в Авдіївці за допомогою генератора.

 

Українські Національні Новини

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