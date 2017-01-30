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Боевики перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку - П.Жебривский

Боевики перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку - П.Жебривский

Киев • УНН

 • 6908 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Боевики перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате чего город остался без водо-, электро- и теплоснабжения. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Донецкой ВГА Павел Жебривский, сообщает УНН.

"Только что боевики перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку. Обесточена фильтровальная станция ​​и коксохим (который обеспечивал теплом Авдеевку). Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения", - сообщил П.Жебривский.

Как сообщал УНН, Государственная казначейская служба в понедельник временно приостановила обслуживание распорядителей и получателей бюджетных средств в городе Авдеевка Донецкой области, которая страдает от вражеских обстрелов из-за отсутствия энергоснабжения и связи.

П.Жебривский пообещал запустить казначейские расчеты в Авдеевке с помощью генератора.

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