Боевики перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку - П.Жебривский

"Только что боевики перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку. Обесточена фильтровальная станция ​​и коксохим (который обеспечивал теплом Авдеевку). Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения", - сообщил П.Жебривский.

Как сообщал УНН, Государственная казначейская служба в понедельник временно приостановила обслуживание распорядителей и получателей бюджетных средств в городе Авдеевка Донецкой области, которая страдает от вражеских обстрелов из-за отсутствия энергоснабжения и связи.

П.Жебривский пообещал запустить казначейские расчеты в Авдеевке с помощью генератора.