Боевики перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Боевики перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате чего город остался без водо-, электро- и теплоснабжения. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Донецкой ВГА Павел Жебривский, сообщает УНН.
"Только что боевики перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку. Обесточена фильтровальная станция и коксохим (который обеспечивал теплом Авдеевку). Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения", - сообщил П.Жебривский.
Как сообщал УНН, Государственная казначейская служба в понедельник временно приостановила обслуживание распорядителей и получателей бюджетных средств в городе Авдеевка Донецкой области, которая страдает от вражеских обстрелов из-за отсутствия энергоснабжения и связи.
П.Жебривский пообещал запустить казначейские расчеты в Авдеевке с помощью генератора.