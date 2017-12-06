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Бойовики 11 разів порушили режим тиші: застосували міномети і танки

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи заборонені мінськими домовленостями міномети різних калібрів і танки. Від опівночі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, передає УНН із посиланням на прес-центр АТО.

У прес-центрі АТО відзначили, що з початку доби, на Луганському напрямку, зафіксовано єдиний обстріл. Ще на світанку окупанти випустили понад десять 120-мм мін на підступах до Новолуганського.

“Епіцентр протистояння перемістився на Приазов’я. Тут, поблизу Широкіного, загарбники неодноразово застосовували увесь спектр піхотного озброєння та 120-мм міномети, а зранку, по позиціях наших оборонців, декілька разів стріляв танк. Також із мінометів різних калібрів ворог вів вогонь неподалік Старогнатівки і Водяного. Оборонців Гнутового противник турбував з гранатометів різних типів, а захисників Богданівки — з озброєння БМП. Також на Донецькому напрямку стрільбу з легкого піхотного озброєння зафіксовано поблизу Авдіївки”, — йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними прес-центру, від опівночі, російсько-терористичні війська 11 разів порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 24 рази порушили перемир'я, жоден український воїн не постраждав.

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