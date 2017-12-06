Боевики 11 раз нарушили режим тишины: применили минометы и танки

В пресс-центре АТО отметили, что с начала суток, на Луганском направлении, зафиксировано единственный обстрел. Еще на заре оккупанты выпустили более десяти 120-мм мин на подступах к Новолуганскому.

"Эпицентр противостояния переместился на Приазовье. Здесь, вблизи Широкино, захватчики неоднократно применяли весь спектр пехотного вооружения и 120-мм минометы, а утром, по позициям наших защитников, несколько раз стрелял танк. Также с минометов различных калибров враг вел огонь неподалеку Старогнатовки и Водяного. Защитников Гнутово противник беспокоил из гранатометов различных типов, а защитников Богдановки - из вооружения БМП. Также на Донецком направлении стрельбу из легкого пехотного вооружения зафиксировано вблизи Авдеевки", - говорится в сообщении.

Всего, по данным пресс-центра, от полуночи, российско-террористические войска 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Напомним, за минувшие сутки боевики 24 раза нарушили перемирие, ни один украинский воин не пострадал.