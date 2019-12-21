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Боротьба з гральним бізнесом: на Харківщині відкрили 62 кримінальні провадження

Боротьба з гральним бізнесом: на Харківщині відкрили 62 кримінальні провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. З початку відпрацювання території Харківської області поліцейські перевірили 432 заклади, пов’язані з гральним бізнесом. В результаті діяльність 27 об’єктів припинено, 361 зачинилися самостійно. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

В ході слідчих дій вилучено 86 гральних автоматів, 306 одиниць комп’ютерної техніки, 27 столів для гри у покер, 17 рулеток, 71 одиницю іншого грального обладнання, близько 15 тисяч гривень. Також здійснюється демонтаж рекламних вивісок, бордів та щитів на фасадах даних об’єктів. 

Відкрито 62 кримінальних провадження за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті вказані дії караються штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

72 мобільні групи з числа працівників територіальних відділів поліції, управління стратегічних розслідувань та слідчих підрозділів наразі продовжують роботу щодо відпрацювання оперативної інформації про діяльність гральних закладів на території міста та області. 

Нагадаємо, у Донецькій області відкрито 2 кримінальних провадження за зайняття гральним бізнесом та проведено 19 обшуків.

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Кримінал та НП

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