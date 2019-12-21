Боротьба з гральним бізнесом: на Донеччині ліквідували понад 350 закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Донецькій області відкрито 2 кримінальних провадження за зайняття гральним бізнесом та проведено 19 обшуків. Поліцейські вилучили 115 одиниць комп’ютерної техніки на суму понад пів мільйона гривень, повідомили УНН у відділі комунікації ГУНП в області.
"Співробітники управління стратегічних розслідувань та слідчого управління поліції регіону спільно з Державною фіскальною службою, прокуратурою та місцевою владою продовжують припиняти незаконну діяльність гральних закладів", - йдеться в повідомленні.
Станом на сьогодні правоохоронці припинили діяльність понад 350 об’єктів грального бізнесу. Вилучено комп’ютерну техніку на суму понад 500 тисяч гривень.
По області продовжують роботу близько 50 мобільних груп поліції, які здійснюють моніторинг оперативної ситуації та реагують на всі спроби власників незаконного бізнесу поновити діяльність.
Спільно з місцевою владою було ліквідовано більше 100 одиниць рекламної продукції із зображенням лотерей, інтерактивних клубів тощо.
За добу розпочато два кримінальних провадження щодо незаконної діяльності гральних закладів, про які повідомили громадяни.
Нагадаємо, у ході відпрацювання по всій території України поліцейські вилучили майже 4,5 тисячі одиниць грального обладнання на 51 мільйон гривень.