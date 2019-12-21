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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Борьба с игорным бизнесом: в Донецкой области ликвидировали более 350 заведений

Борьба с игорным бизнесом: в Донецкой области ликвидировали более 350 заведений

Киев  •  УНН

 • 13434 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Донецкой области открыто 2 уголовных производства за занятие игорным бизнесом и проведено 19 обысков. Полицейские изъяли 115 единиц компьютерной техники на сумму более полумиллиона гривен, сообщили УНН в отделе коммуникации ГУНП в области.

"Сотрудники управления стратегических расследований и следственного управления полиции региона совместно с Государственной фискальной службой, прокуратурой и местными властями продолжают пресекать незаконную деятельность игорных заведений", - говорится в сообщении.

На сегодня правоохранители прекратили деятельность более 350 объектов игорного бизнеса. Изъята компьютерная техника на сумму более 500 тысяч гривен.

По области продолжают работу около 50 мобильных групп полиции, которые осуществляют мониторинг оперативной ситуации и реагируют на все попытки владельцев незаконного бизнеса возобновить деятельность.

Совместно с местными властями было ликвидировано более 100 единиц рекламной продукции с изображением лотерей, интерактивных клубов и тому подобное.

За сутки начато два уголовных производства по незаконной деятельности игорных заведений, о которых сообщили граждане.

Напомним, в ходе отработки по всей территории Украины полицейские изъяли почти 4,5 тысячи единиц игрового оборудования на 51 миллион гривен.

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