БК "Дніпро" продовжив переможну серію та очолив турнірну таблицю Суперліги

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Баскетболісти "Дніпра" впевнено переграли "Черкаські Мавпи" і здобули шосту перемогу поспіль, передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Після рівної першої чверті у наступних двох домінували на паркеті гравці “Дніпра”, які виграли даний проміжок з рахунком 50:25 та святкували підсумковий виграш 74:55.

Найкращим у матчі став Анатолій Шундель. Гравець “Дніпра” набрав 18 очок, показавши чудову влучність у 85 відсотків (2/3 двоочкових, 4/4 триочкових) + 2 штрафних. Також у нього в активі 2 передачі та 2 підбирання.

Додамо, дніпряни виграли 6 матч поспіль і вийшли у лідери змагань із 9 виграшами і однією поразкою — 19 очок.

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