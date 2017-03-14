Більше півтисячі активістів зібрались на Майдані у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Києві на Майдані Незалежності зібралось більше півтисячі активістів, які виступають проти розгону блокади у Кривому Торці, передає кореспондент УНН.
На сцені прапори України та червоно-чорні стяги. Деякі активісти запалили фаєри.
Поруч зі сценою стоїть намет, де усі бажаючі можуть записатись в якості волонтера і допомагати учасникам блокади.
Як повідомили кореспонденту УНН, від початку зібрання сьогодні записалось уже близько 80 осіб.
Крім того, активісти, які прийшли на Майдан Незалежності, очікують початку Маршу добровольців.
Під час зібрання до активістів звернувся народний депутат України Єгор Соболєв, який закликав усіх самоорганізовуватись.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що під час контрдиверсійної операції в зоні АТО силами спецоперацій затримано 43 особи, в яких виявлено зброю.
Нагадаємо, штаб блокади на сторінці у Facebook повідомляв, що на редуті “16 добровольчого батальйону” у Кривому Торці почався штурм у якому задіяна спецгрупа СБУ. Вона за підтримки БТР і спецназу поліції намагається вилучити у учасників Блокади офіційно зареєстровану зброю.