Більше 300 осіб вже затримали на акціях у Москві — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Москві на акціях протесту затримано 358 осіб. Про це з посиланням на свої дані повідомляє “ОВД-Инфо”, передає УНН.
“Наразі, за даними ОВД-Інфо, в Москві на акціях проти корупції затримано 358 осіб. У 17 московський відділах поліції перебувають 322 людини. Ще 36 людей перебувають в двох автозаках на Тверській”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про затримання у Москві більше 130 осіб.
У центрі Москви було затримано російського опозиціонера Олексія Навального.
Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.
Як повідомляв УНН, поліція заявила про близько 8 тисяч активістів у центрі Москви.